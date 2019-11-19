الأمم المتحدة تؤكد انتهاك المستوطنات الإسرائيلية للقانون الدولي ردا على الموقف الأمريكي

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في رد منه على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي أعلن أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي، أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء أن هذه المستوطنات لازالت تمثل "خرقا للقانون الدولي"، مشددا على أن "تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي...". وجاء ذلك وسط تنديدات حقوقية من منظمات مختلفة، بينها العفو الدولية، التي اعتبرت أن الموقف الأمريكي لا يغير شيئا" في القانون الدولي.

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء أن المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما زالت تمثل انتهاكا للقانون الدولي، معبرا بذلك عن رفضه موقف الإدارة الأمريكية الذي أصبح مؤيدا الآن للمستوطنات.

وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل في إفادة صحفية بجنيف: "ما زلنا نتبع الموقف الثابت منذ فترة طويلة للأمم المتحدة بأن المستوطنات الإسرائيلية تمثل خرقا للقانون الدولي". وأضاف أن "تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم، ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له".

وتابع كولفيل أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي وقعت عليها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، تنص على ألا تنقل قوة احتلال سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

منظمات حقوقية دولية تندد

وتتواصل تنديدات المنظمات الحقوقية بالموقف الأمريكي، إذ شجبت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا الموقف، معتبرة أنه "لا يغير شيئا" في القانون الدولي، لأن "الرئيس ترامب لا يمكنه أن يمحو قانونا دوليا راسخا منذ عقود، يفيد بأن بناء المستوطنات يعد جريمة حرب". كما اعتبر فيليب ناصف عن منظمة العفو الدولية أن بناء وصيانة المستوطنات يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويصل إلى حد جرائم حرب.



وأضاف في بيان "اليوم أبلغت الحكومة الأمريكية بقية العالم أنها ترى أن الولايات المتحدة وإسرائيل فوق القانون: أن إسرائيل يمكنها مواصلة انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني والولايات المتحدة ستؤيدها بشدة فيما تقوم به".

السلطة الفلسطينية تطلب اجتماعا طارئا لجامعة الدول العربية

طلبت السلطة الفلسطينية الثلاثاء عقد اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية. وأعلن المندوب الدائم للسلطة لدى جامعة الدول العربية في القاهرة أن الموقف الأمريكي الجديد "مخالف للقانون الدولي"، وفقا لبيان.

وقد يتم عقد هذا الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل بحسب مصدر دبلوماسي. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن قرار واشنطن "يعرض للخطر أي سلام عادل قائم على نهاية الاحتلال".

وبعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وسيادة الدولة العبرية على الجولان السوري المحتل، اعتبرت الإدارة الأمريكية أن الاستيطان الإسرائيلي في الضغة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي.

وقالت محكمة العدل الدولية في مذكرة رأي صدرت في 2004 إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها القدس الشرقية، أقيمت في انتهاك للقانون الدولي.

france24