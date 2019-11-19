الصين: وحدنا من يملك السلطة للنظر في دستور هونغ كونغ

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شددت الصين، الثلاثاء، على أنها وحدها من يملك السلطة للبت في القضايا الدستورية في هونغ كونغ، في الوقت الذي أدانت فيه قرارا للمحكمة العليا في المدينة بإلغاء الحظر على أقنعة الوجه التي يرتديها المتظاهرون.

ويرتدي المحتجون خلال التظاهرات أقنعة لإخفاء وجوههم وتجنب تعرضهم لملاحقات قضائية.

وهذا التصريح قد يؤدي إلى تأزيم الوضع أكثر في هونغ كونغ، التي تشهد احتجاجات عنيفة ومستمرة منذ أشهر، بسبب المخاوف من قضم بكين للحكم الذاتي للجزيرة شيئا فشيئا.

وبدأ تطبيق حظر تغطية الوجوه في أكتوبر، عندما قامت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الموالية لبكين بتفعيل قانون يعود للحقبة الاستعمارية، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما.

واعتبرت هذه الخطوة نقطة تحول قانونية في المدينة منذ أن أعادتها بريطانيا الى السيادة الصينية عام 1997.

وقضت المحكمة العليا في هونغ كونغ، الاثنين، بعدم دستورية الحظر الذي تفرضه سلطات المدينة على ارتداء الأقنعة، معتبرة أن "القيود التي يفرضها (قرار الحظر) على الحقوق الأساسية (...) يذهب أبعد مما هو ضروري بشكل منطقي".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ بشأن تفاقم الاضطرابات السياسية والعنف في هونج كونج، ودعا حكومة هونج كونج لاتخاذ خطوات واضحة للتعامل مع شكاوى المحتجين.

وأكد خلال إفادة صحفية أن على الحزب الشيوعي الصيني أن يحترم وعوده لشعب المدينة.