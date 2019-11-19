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بالتعاون مع المتظاهرين.. اعتقال عصابة حاولت سرقة البنك المركزي العراقي

19
NOVEMBER
2019
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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، اعتقال عصابة حاولت سرقة البنك المركزي العراقي، مشيرة إلى أن عملية اعتقال العصابة تمت بالتعاون مع المتظاهرين.
 
وذكرت القيادة في بيان أنه و"بتعاون وأخبار من قبل المتظاهرين السلميين، تمكنت قطعات قيادة عمليات بغداد من اعتقال عصابة مؤلفة من عشرة متهمين حاولوا التقرب من البنك المركزي بهدف السرقة وإلحاق الضرر، بعد منتصف ليل الأحد".
 
وأضافت أنه "تم إحالتهم إلى التحقيق لينالوا جزاءهم وفق القانون".
 
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصدر أمني، أن قوة أمنية كبيرة طوقت مبنى البنك المركزي، في وسط العاصمة بغداد، وسط إجراءات مشددة.
 
وحسب المصدر، فإن القوة ضمت عددا كبيرا من قوات مكافحة الشغب، انتشرت عند بوابة ومحيط البنك المركزي العراقي، في وسط شارع الرشيد، قبالة السوق العربي الشعبي، وسط العاصمة بغداد.
 
وحذر المتظاهرون الملازمون لساحة التحرير، من اقتراب المتظاهرين من البنك المركزي، تحسبا لأي عمليات توريط لهم في تلك الحادثة.
 
ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وإصابة أكثر من 15 ألفا آخرين.
روسيا اليوم
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