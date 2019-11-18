بالفيديو - قتلى وجرحى باطلاق نار خلال حفل خاص في كاليفورنيا

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سقط عدد من القتلى واصيب 9 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار على حفل خاص في باحة أحد المنازل بمدينة فريسنو في ولاية كاليفورنيا، حسب ما نقلت "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام أميركية.



وقالت شرطة المدينة إن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا، بينهم قتلى، وبعض الجرحى حالتهم حرجة، مرجحة أن تكون الحادثة هي "إطلاق نار عشوائي على المجتمعين".



وأضاف مسؤول في الشرطة أن المشتبه به تسلل إلى الفناء الخلفي لمنزل في مدينة فريسنو وفتح النار عشوائيا على المحتشدين أثناء مشاهدتهم وسط أجواء احتفالية لمباراة لكرة القدم.



ولفتت "روسيا اليوم" الى ان الشرطة الاميركية تقوم حاليا بالتحري والبحث عن الجاني.