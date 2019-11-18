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ترامب على تويتر: قولوا لجنيفر إقرأي أولا

18
NOVEMBER
2019
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مرة أخرى يخرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، شاهدة أخرى في التحقيق الذي يجريه مجلس النواب بشأن مساءلته، بهدف عزله، قائلا إن هذه الشاهدة التي تعمل مساعدة لنائب الرئيس مايك بنس لم تكن "مطلقا من مناصري ترامب".
 
وكتب دونالد ترامب، الأحد، كلمات على تويتر تنم عن ازدرائه لجنيفر وليامز، وهي مساعدة لمايك بنس في مجال السياسة الخارجية، قالت في شهادتها في وقت سابق من الشهر الجاري إن بعض ما قاله ترامب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني الصيف الماضي "لم يكن ملائما"، وفق ما نقلت "رويترز".
 
ونُشرت شهادتها يوم السبت.
 
وقال ترامب "قولوا لجنيفر وليامز، أيا كانت، إقرأي نسختي الاتصالين الرئاسيين".
 
"بعد ذلك يجب أن تلتقي مع الأشخاص الآخرين الذين لم يكونوا مطلقا من مناصري ترامب، والذين لا أعرفهم وفي الغالب لم أسمع حتى عنهم مطلقا، لإعداد هجوم أفضل على الرئاسة".
 
ويتركز التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون في مجلس النواب على الاتصال الذي أجراه ترامب في 25 يوليو لتحديد ما إذا كان ترامب قد أساء استخدام السياسة الخارجية الأميركية لمحاولة تقويض جو بايدن النائب السابق للرئيس، أحد منافسيه المحتملين في انتخابات 2020 .
 
وكانت جنيفر وليامز متابعة للاتصال الهاتفي وقالت في شهادتها إن إصرار ترامب على أن تجري أوكرانيا تحقيقات ذات حساسية سياسية "أدهشني بوصفه أمرا غير معتاد وغير ملائم".
 
وقالت إن الحديث بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان "ذا طبيعة سياسية" أكثر من الاتصالات الهاتفية مع الزعماء الأجانب الآخرين وتضمن ما اعتبرته إشارات محددة "للبرنامج السياسي الشخصي" لترامب.
 
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وانتقد بعضا من المسؤولين الأميركيين الآخرين الحاليين والسابقين، الذين أدلوا بشهاداتهم أمام لجان مجلس النواب في التحقيق، ووصف التحقيق بأنه محاولة لتشويه سمعته بهدف تقويض فرص إعادة انتخابه.
 
واعتبر ترامب أن اتصاله بزيلينسكي كان "مثاليا"، في حين انتقد نواب جمهوريون عملية المساءلة بوصفها غير عادلة.
 
ونشر البيت الأبيض نسخة غير منقحة للاتصال الذي جرى في 25 يوليو، بالإضافة إلى اتصال آخر في أبريل، هنأ فيه ترامب زيلينسكي على انتخابه.
 
وهاجم ترامب قبل يومين شاهدة أخرى، وهي سفيرة الولايات المتحدة السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، أثناء إدلائها بشهادتها خلال جلسة علنية في تحقيق مساءلة الرئيس.
 
وقال ترامب، الجمعة، أثناء إدلاء يوفانوفيتش بشهادتها "أينما تحل ماري يوفانوفتيش يحل الخراب".
 
وقال ديمقراطيون إن إدلاء ترامب بهذه التصريحات خلال إدلاء يوفانوفيتش بشهادتها، وهي لحظة غير عادية، تعد بمثابة تخويف للشاهدة.
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