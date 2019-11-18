خلال فصل الشتاء والأجواء الباردة، يتساءل السائقون عن مدى صحة فكرة "تسخين السيارة" قبل تحريكها، وما إذا كان ذلك يؤدي محركها أو يفيده.



ووفق ما ذكر موقع "سي لايف"، فإن الفكرة التقليدية عند السائقين تقضي بضرورة تدفئة محرك السيارة قبل الانطلاق بها، حين يكون الجو باردا، إلا أن الخبراء يرفضون هذه "الأسطورة"، ويشددون على أن الأمر "مضيعة للوقت فقط".

ويقول المتخصصون إن "تدفئة المحرك" خرافة شائعة، كما أن هذه الخطوة غير مفيدة بالمرة.

وفي قائمة النصائح للحفاظ على استهلاك الوقود في الطقس البارد، تشرح وزارة الطاقة الأميركية أن هناك حاجة إلى وقت أقل بكثير مما كان متوقعا لتدفئة سيارتك.

وتقول "تنصح معظم الشركات المصنعة للسيارات بالقيادة بلطف بعد حوالي 30 ثانية من تشغيل المحرك، مما سيخفض استهلاك الوقود ويقلل الانبعاثات".

وبحسب إرشادات من موقع "رود آند تراك"، فإن محركات السيارات الحديثة تتلقى الوقود على الفور، عند التشغيل، وبالتالي، يفضل التحرك دون الانتظار لدقائق طويلة.

يشار إلى أن القوانين في بعض الولايات الأميركية تمنع تشغيل المحرك دون تحريك السيارة لمدة تزيد عن 3 دقائق، فيما تنخفض المدة إلى دقيقة واحدة فقط في أماكن تواجد المدارس العامة والخاصة.