من بكين إلى واشنطن: توقفوا عن "استعراض العضلات"

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دعت الصين الجيش الأميركي إلى الكف عن استعراض عضلاته في بحر الصين الجنوبي وتفادي إضافة" مزيد من الغموض" بشأن تايوان في تأكيد للتوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.



وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إن وزير الدفاع وي فنعخه حث نظيره الأميركي مارك إسبر، خلال محادثات دفاعية في العاصمة التايلاندية بانكوك، الاثنين، على "الكف عن استعراض العضلات في بحر الصين الجنوبي وعدم الاستفزاز وتصعيد التوترات".

ولم ترد الولايات المتحدة، ولكنها اتهمت الصين بإضفاء "الطابع العسكري" على بحر الصين الجنوبي.وقال إسبر يوم الأحد إن بكين "تلجأ على نحو متزايد إلى القهر والتخويف لتعزيز أهدافها الاستراتيجية" في المنطقة.