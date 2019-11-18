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كاليفورنيا تنتظر "قطعا وشيكا" للكهرباء

18
NOVEMBER
2019
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حذرت شركة "باسفيك" للغاز والكهرباء بولاية كاليفورنيا الأميركية نحو 180 ألفا من مشتركيها من أنها قد تقطع الكهرباء مرة أخرى عن بعض المناطق، بسبب رياح بحرية قوية متوقعة.
 
 
وقالت الشركة التي تواجه إفلاسا إن " التنبؤات ما زالت غير واضحة، ولكن هناك احتمالا أن تدفع الأحوال الجوية إلى قطع الكهرباء من أجل السلامة العامة عن بعض المشتركين في سيرا فوت هيلز ونورث فالي ونورث باي".
 
وأضافت أنها تتوقع الأحوال الجوية السيئة يوم الأربعاء.
 
وكشفت أن "التنبؤات تشير في الوقت الحالي إلى احتمال حدوث أحوال جوية مشابهة للأحوال التي أدت إلى قطع الكهرباء من أجل السلامة العامة وأثرت على نحو 180 ألف مشترك".
 
وقالت إن قطع الكهرباء المحتمل يهدف إلى تفادي أن تؤدي معداتها إلى إشعال حرائق في الغابات خلال الجو الحار.
 
وكانت الشركة أقامت دعوى إفلاس في يناير، مشيرة إلى احتمال دفعها تعويضات مدنية تتجاوز 30 مليار دولار بسبب حرائق غابات ضخمة لها صلة بأسلاك محطات تحويل ومعدات أخرى مملوكة للشركة.
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