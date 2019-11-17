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ترامب لكيم جونغ أون: بايدن ليس كلبا مسعورا وأراك قريبا!

17
NOVEMBER
2019
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خاطب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مصرحا بأن السياسي الديمقراطي، جو بايدن، "ليس كلبا مسعورا"، ودعاه إلى إنجاز الصفقة مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها، اليوم الأحد، وأرفقها برابط إلى خبر حول وصف بيونغ يانغ بايدن بـ "الكلب المسعور": "السيد الرئيس، قد يكون جو بايدن نعسانا وبطيئا جدا، لكنه ليس كلبا مسعورا. هو بالحقيقة أفضل بقليل من ذلك".

وتابع ترامب، متوجها إلى كيم جونغ أون: "لكنني الشخص الوحيد القادر على قيادتكم إلى المكان الذي تستحقون أن تكونوا فيه. يجب أن تتصرف بشكل سريع، وأنجز الصفقة. أراك قريبا!".

وشنت الوكالة المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية، الجمعة الماضي، هجوما حادا على بايدن، وهو نائب الرئيس الأمريكي السابق وأحد أبرز منافسي سيد البيت الأبيض الحالي في انتخابات 2020، بعد أن وجه انتقادات لاذعة لكيم جونغ أون.

وقالت الوكالة إن بايدن "يواصل سلوكه المتهور ولا يستطيع حتى الآن العودة إلى رشده، على الرغم من أن الجميع دانوه وتخلوا عنه، وهو ليس إلا كلبا مسعورا يسعى فقط إلى الإمساك بخناق أحد ما".

وأضافت أنه "تجرأ بتهور على المساس بكرامة القيادة العليا" لكوريا الشمالية، و"الكلاب المسعورة مثل بايدن يمكن أن تؤذي كثيرين إذا تركت حرة"، معتبرة أنه "يجب ضربها بالعصي حتى الموت"، و"القيام بذلك سيكون مفيدا للولايات المتحدة أيضا".

روسيا اليوم
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