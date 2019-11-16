مقاتل بحريني يكسر ساقه بعد توجيه ضربة قوية للخصم

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أصيب النجم البحريني حسين عايد عبد الله بكسر في ساقه خلال نزاله ضد الليتواني ماتيس جاروفس، في النزال الذي جمعهما ضمن دورة "Brave CF 29" للفنون القتالية المختلطة، في البحرين.

ووجه حسين عايد عبد الله، الملقب بـ "الحديدي"، ضربة قوية إلى خصمه أسفرت عن كسر في ساقه، سمع دويه في القاعة، ليسقط على الأرض، ويتدخل الحكم لإيقاف النزال، معلنا عن خسارة المقاتل البحريني بالضربة الفنية القاضية.ومني حسين عايد عبد الله بالهزيمة الخامسة في مسيرته الاحترافية مقابل 4 انتصارات.

بينما حقق ماتيس جاروفس انتصاره الثالث على التوالي في رياضة الفنون القتالية المختلطة، من دون أي هزيمة.