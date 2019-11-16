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تعرف على أغلى الرحلات الجوية بالعالم

16
NOVEMBER
2019
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تتجاوز أسعار بعض الرحلات الجوية الطويلة ستين ألف دولار، لما توفره من خدمات ضيافة عالية المستوى وفخامة كابينات للمسافرين، مما يجعلها أغلى الرحلات الجوية سعرا في العالم.

مجلة ريدرز دايجست الأميركية استعرضت أغلى ثماني رحلات في العالم وفقا لبيانات هيئات والتطبيقات المتخصصة في مجال الرحلات الجوية:

من نيويورك إلى أبو ظبي


تبلغ تكلفة الرحلة ذهابا وإيابا من نيويورك إلى أبو ظبي وفقا لبيانات سيتس آند ستولز 64 ألف دولار في الكابينة الفخمة التابعة لاتحاد الطيران "ذا ريزيدنس".

وقد يبدو السعر مبالغا فيه لكنه يشمل كماليات عدة، مثل بوابة خاصة للشخصيات المهمة وخادم شخصي وطاهٍ وكابينة من ثلاث غرف في السماء.

من نيويورك إلى هونغ كونغ


تبلغ رحلة الطيران ذهابا وإيابا من نيويورك إلى هونغ كونغ على متن شركة لوفتهانزا وفقا لتطبيق هوبر لتتبع الرحلات 43.5 ألف دولار، وتوفر امتيازات ليموزين وخدمة الطبخ الحائزة على نجمة ميشلان.

ولا تعتبر هونغ كونغ واحدة من أغلى المدن في العالم فقط، بل هي أيضا واحدة من أكثر الوجهات شعبية في آسيا.

من لوس أنجلوس إلى دبي


تبلغ تكلفة الرحلة من الدرجة الأولى من هوليود إلى دبي حوالي 36 ألف دولار وفقا لهوبر، وتدوم الرحلة 16 ساعة، وهي مجهزة بالأجنحة الخاصة وأسرّة مرتبة مسطحة وحتى منتجع صحي على متن الطائرة.

ويعرب المسافرون عن امتنانهم لتوفر هذه المرافق، لأن الرحلة واحدة من أطول الرحلات الجوية بلا توقف في العالم.

من سان فرانسيسكو إلى أبو ظبي


يقارب ثمن رحلة الذهاب والإياب على الدرجة الأولى من سان فرانسيسكو إلى أبو ظبي على الخطوط الجوية التابعة لشركة الاتحاد للطيران 29 ألف دولار.

وتحتوي الأجنحة على متن الطائرة وفقا لتقارير سان فرانسيسكو بيزنس تايمز على أجهزة تلفزيون بحجم 23 بوصة وثلاجة مشروبات خاصة وطهاة.

من نيويورك إلى بكين


تقارب أسعار التذاكر ذهابا وإيابا على متن الخطوط الجوية الكورية من نيويورك إلى بكين 27 ألف دولار، وتوفر الشركة بعض الطائرات وأنواعا من الأجنحة المختلفة.

وتتميز أجنحة كوسمو في الخطوط الكورية من الدرجة الأولى بأبواب انزلاقية لكل مقعد فردي ووسائل الراحة، بما في ذلك خيارات الطعام الحائزة على جوائز.

من نيويورك إلى سنغافورة


تعد رحلة الخطوط الجوية السويسرية الدولية من نيويورك إلى سنغافورة إحدى أفخم الرحلات، وتبلغ تكلفتها على الدرجة الأولى 22 ألف دولار وتشمل أسرّة مرتبة كاملة الطول وأبوابا انزلاقية لتضمن حصولك على مساحتك الشخصية.

من طوكيو إلى لوس أنجلوس


يدفع ركاب الدرجة الأولى على متن الخطوط الجوية اليابانية حوالي 16 ألف دولار مقابل تذكرة سفر ذهابا وإيابا من لوس أنجلوس إلى طوكيو.

ويشمل السعر سماعات إلغاء الضوضاء والوجبات المتعددة والبيجامات المريحة ومعدات الحفاظ على الصحة.

من لوس أنجلوس إلى ملبورن


يقدر سعر تذكرة لرحلة من الدرجة الأولى على خطوط كانتاس الجوية من لوس أنجلوس إلى ملبورن بحوالي 15 ألف دولار، ويمكن للمسافرين على متن الرحلة الاستمتاع بالفخامة في صالة المطار وعلى متن الطائرة.

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