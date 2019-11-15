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الشرطة تكشف محتوى رسالة تركها مطلق النار في لوس أنجلوس

15
NOVEMBER
2019
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كشف مسؤولو شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية محتوى رسالة منسوبة للطالب الذي أطلق النار، أمس الخميس، داخل مدرسته الثانوية، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.
 
وخاطب الطالب، نثانيال بيرو، زملاءه في مدرسة "ساوغوس" الثانوية قائلا: "طلاب ساوغوس، استمتعوا في المدرسة غدا".
 
وقالت شرطة لوس أنجلوس إن الرسالة نشرت على حساب الطالب في "إنستغرام" صباح يوم الخميس، قبل أن تتم إزالتها لاحقها، دون معرفة من قام بذلك.
 
من جهته، أكد ناطق باسم شركة "إنستغرام" أن الحساب الذي نُشرت فيه الرسالة لا يعود لمطلق النار، مضيفا: "لقد عطلنا هذا الحساب بسبب انتهاكه لسياساتنا. نحن نؤكد أنه لا يعود لمطلق النار"، غير أن الشرطة تعتقد أن الرسالة كتبها بيرو، كما يجري التحقيق في احتمالية أن الأخير أعطى كلمة سر حسابه لصديق أو أن الحساب أخترق.
 
وأشار موقع "ديلي ميل" إلى أن والد مطلق النار المتوفي سنة 2017 كان صيادا متمرسا امتلك العديد من الأسلحة النارية، كما جرى اعتقاله سنة 2015 للاشتباه في اعتدائه على زوجته.
 
وكان المتحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس، أكد أن المشتبه به شاب في الـ16 من عمره، أطلق النار من مسدس عيار 45 على طلاب آخرين واحتفظ بالرصاصة الأخيرة ليطلقها في رأسه.
 
وأشار إلى أن الحادث أسفر عن مقتل طالبين هما شابة (16 عاما) وشاب (14 عاما)، بالإضافة إلى جرح شابتين (14 و15 عاما) وشاب (14 عاما). وأضاف أن مطلق النار نقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.
روسيا اليوم
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