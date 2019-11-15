بيلوسي: ترامب اعترف بالارتشاء

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صرحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بأن الرئيس دونالد ترامب، اعترف بارتكاب أعمال ترقى إلى "الارتشاء" فيما يخص "فضيحة" اتصاله بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقالت بيلوسي خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الخميس، إن "الرشوة هي منح أو تجميد مساعدات عسكرية مقابل فتح تحقيق زائف خاص بالانتخابات. وهذا هو الارتشاء".

وأضافت أن "ما اعترف الرئيس بارتكابه، وما يقول إنه مثالي، غير صحيح تماما. وهذا ارتشاء".

يذكر أن لجنة خاصة في مجلس النواب تجري حاليا تحقيقا في الضغط المحتمل من قبل الرئيس ترامب على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من أجل فتح تحقيق مع هانتر بايدن، نجل منافس ترامب السياسي جو بايدن، بسبب أنشطته في أوكرانيا.

ودافع ترامب أكثر من مرة عن اتصاله الهاتفي بزيلينسكي، قائلا إن الاتصال كان "مثاليا"، ونفى ارتكابه أي مخالفات، واصفا تحقيق النواب معه بأنه "مطاردة ساحرات".