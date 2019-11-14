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4 رصاصات في جسد رضيع.. أب يستخدم ابنه كـ"درع بشري"!

14
NOVEMBER
2019
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وجه الادعاء الأميركي مؤخرا، تهما جنائية ضد رجل تسبب في إصابته طفله الرضيع بـ4 رصاصات، في واقعة مؤثرة شهدتها البلاد الشهر الماضي.

وفي الحادث الذي تعود إلى 19 أكتوبر، استخدم الرجل، وهو مدمن مخدرات، طفله صاحب الـ11 شهرا كدرع بشري في مواجهة إطلاق نار، عندما كان يحاول شراء مخدرات بأموال مزيفة في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وذكرت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، أن الطفل يازيم تعرض لـ4 طلقات نارية، واحدة على مستوى الرأس وأخرى في الرقبة واثنتين في الأرداف، ويصارع الموت في المستشفى.

والثلاثاء، وجه المدعي العام تهما ضد والد الطفل، المدعو نافس مونرو والبالغ من العمر 25 عاما.

ويزعم أن مونرو كان يحاول الاحتيال على تاجر المخدرات بأموال مزيفة، معتقدا أن التاجر لن يستطيع إطلاق النار عليه بما أنه يحمل طفله.

وذكر أنتوني فوسي، رئيس وحدة الجرائم في فيلادلفيا: "كان يحاول استخدام الأموال المزيفة لشراء المخدرات، مع العلم أن هذا الأمر يزعج تجار المخدرات".

 

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