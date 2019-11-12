مارادونا يدعم موراليس ويدين "الانقلاب في بوليفيا"

A + A -

عبر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، الاثنين، عن دعمه للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، الذي استقال من منصبه الأحد، مدينا "انقلابا منظما في بوليفيا".

ونشر مارادونا على صفحته الرسمية على إنستغرام صورة له مع موراليس، التقطت عام 2008، وعلّق عليها قائلاً "يؤسفني الانقلاب الذي حصل في بوليفيا، خاصة للشعب البوليفي، ولإيفو موراليس، هو شخص متواضع كان يعمل دائما لصالح الناس الأشد فقرا".

ولطالما عُرف عن مارادونا دعمه للكثير من الساسة في الماضي، مثل الرئيسين الراحلين الكوبي الراحل فيدل كاسترو، والفنزويلي هوغو تشافيز.

وكان مارادونا، الذي يعمل حاليا كمدرب لنادي جيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني، قد ساند عام 2008 المنتخب الوطني البوليفي الذي نادى بحقه في اللعب على أرضه، في عاصمته لاباز، التي تقع على ارتفاع 3600 متر.

وفي رسالة حديثة، هنأ مارادونا موراليس على فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البوليفية، التي طعنت عليها المعارضة.

واستقال موراليس، المتواجد على رأس السلطة منذ عام 2006 من الرئاسة، الأحد، تحت ضغط من الجيش والمظاهرات العنيفة من قبل خصومه، وذلك في خضم الأزمة الناجمة عن إعادة انتخابه.

ومنحت المكسيك حق اللجوء السياسي، الاثنين، لموراليس بناء على طلبه، لاعتباره أن حياته باتت في خطر داخل بلده.