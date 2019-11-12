"خلاط" يقتل امرأة بطريقة مروعة أثناء إعدادها الطعام

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توفيت امرأة، تبلغ من العمر 58 عاما، الأحد في فرنسا، بطريقة مروعة خلال تحضيرها حلويات مع ابنها، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكر المصدر أن الأم، التي تقطن في منطقة لا ميتار في سانت إتيان، وهي مدينة تقع وسط فرنسا، توفيت بعدما علق وشاحها في الخلاط الكهربائي واختنقت، بحسب ما أفادت فرق الإسعاف والشرطة.

ولقيت الأم حتفها صباح الأحد، في حدود الساعة العاشرة والنصف، على الرغم من أن ابنها، البالغ من العمر 15 عاما، حاول إنقاذها بشتى الطرق.

واتصل الابن، عند وقوع الحادث، بالشرطة وفرق الإسعاف لطلب النجدة، لكن دون جدوى.

وحضرت عناصر الإسعاف لمكان الحادث، وحاولت إنقاذ السيدة، إلا أنها كانت قد فارقت الحياة.

وعند وصول المُسعفين، كان المراهق وبناء على نصائح فرق الإسعاف قد قطع التيار الكهربائي عن الخلاط، ومزق الوشاح الذي كانت تضعه والدته.