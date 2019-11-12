حرائق الغابات تقترب من قلب أكبر مدينة في أستراليا

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وصلت حرائق الغابات إلى مسافة بضعة كيلومترات من وسط مدينة سيدني الأسترالية، الثلاثاء، مما دفع رجال الإطفاء لرشّ مواد مانعة للاشتعال على الأشجار وأسطح المنازل في ضاحية في شمال المدينة التي تعد أكبر مدن البلاد.

وقالت السلطات إن حريقاً خرج عن السيطرة في ضواحي سيدني، فيما هناك حريق آخر تحت السيطرة.

وأظهرت لقطات جوية ألسنة اللهب مشتعلة في غابة أشجار كينا في تورامورا على الساحل الشمالي لسيدني على بعد حوالي 15 كيلومتراً من وسط المدينة.

ونشرت السلطات رجال الإطفاء في المنطقة لحماية المنازل.

وحذرت دائرة الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز السكان من أن "الحريق يمتد بسرعة"، مضيفة أن "الممتلكات تحت التهديد".

ولم ترد تقارير فورية عن وصول الحرائق لأي مبانٍ أو ممتلكات في المنطقة.