"الوباء المنسي" يقتل طفلا كل 39 ثانية

وقال سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي لتحالف جافي للقاحات "حقيقة أن هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه وتشخيصه بسهولة لا يزال أكبر قاتل للأطفال الصغار في العالم تبعث على الصدمة".

والالتهاب الرئوي أحد أمراض الرئة الناجمة عن البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات.