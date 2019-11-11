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تركيا تبدأ ترحيل معتقلي تنظيم داعش إلى دولهم

11
NOVEMBER
2019
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ذكرت وسائل إعلام تركية، الاثنين، أن أنقرة بدأت في ترحيل مسلحي تنظيم داعش المعتقلين لديها إلى بلدانهم اليوم، وذلك بعد أيام من تهديد وزير الداخلية التركي بترحيلهم.
 
 
ونقلت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء، عن المتحدث باسم الداخلية التركية، قوله إنه سيتم ترحيل 7 متشددين ألمان يوم الخميس المقبل.
 
وأشار المتحدث إلى أنه تم ترحيل متشدد أميركي من معتقلي تنظيم داعش بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله يوم الجمعة، إن هناك1201 من معتلقي داعش في السجون التركية، بينما احتجزت أنقرة 287 متشددا في سوريا.
 
ولم يعرف بعد عدد المتشددين من تنظيم داعش الذين سيتم ترحيلهم، في وقت تتخوف دول أوروبية من عودة مسلحي داعش حيث يتم النظر إليهم على أنهم "قنابل موقوتة".
 
 وأعلنت السلطات التركية، في 4 نوفمبر الجاري، أنها ستعيد معتقلي تنظيم داعش الإرهابي إلى دولهم، حتى إذا ألغيت جنسياتهم، منتقدة نهج الدول الأوروبية بشأن القضية.
 
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قبل أسبوع، إن "تركيا ستعيد أي مقاتلين في صفوف داعش الإرهابي قبض عليهم إلى بلادهم حتى لو كانوا جردوا من جنسياتهم".
 
وأضاف صويلو: "سنعيد من هم في قبضتنا، لكن العالم خرج بطريقة جديدة الآن: إسقاط جنسياتهم... هم يقولون إنه تجب محاكمتهم حيث اعتقلوا. أتصور أن هذا معيار جديد للقانون الدولي".
 
وتابع: "لا يمكن قبول هذا. سنعيد أعضاء داعش الذين في أيدينا إلى بلدانهم سواء ألغيت جنسياتهم أم لا".
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