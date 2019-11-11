انتخابات إسبانيا.. تصدر للاشتراكيين وتقدم لليمين المتطرف

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عربي 21 - أظهرت نتائج غير نهائية للانتخابات العامة التي جرت في إسبانيا الأحد، تصدر الحزب الاشتراكي الحاكم، وصعودا قويا لليمين المتطرف الذي حل ثالثا، وذلك بعد فرز 95% من بطاقات الاقتراع.

ومن غير المرجح فوز اليمين أو اليسار بأغلبية قاطعة، ومع أن الحزب الاشتراكي برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانشيز تصدّر نتائج الانتخابات، لكنّه لم يحسن موقعه، فيما بات حزب فوكس اليميني المتطرف القوّة الثالثة في البرلمان.

وبعد مواجهات أوقعت 600 جريح أواسط تشرين الأول/ أكتوبر إثر الأحكام المشددة الصادرة بحق القادة الانفصاليين لدورهم في محاولة الانفصال في 2017، طغى على الاستحقاق الانتخابي ملف إقليم كاتالونيا حيث نشرت تعزيزات مكثفة لتأمين الانتخابات.

وهذه هي المرة الرابعة التي يقترع فيها الإسبان في أربع سنوات، وسط مناخ أثقلته الأزمة في كاتالونيا وصعود اليمين المتطرف الذي يدعو إلى التشدد إزاء النزعة الانفصالية للإقليم.