لص غير متوقع يسرق زهور قبر الجندي المجهول في أستراليا

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عربي21 - بعد تحريات استمرت أياما، كشف موظفون يعملون في مجمع النصب التذكاري العسكري في العاصمة الأسترالية كانبيرا، عن هوية لص كان يسرق زهور خشخاش اصطناعية من قبر الجندي المجهول على مدار شهر، وتبين أنه حمامة.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الحمامة شيدت عشا لها بالزهور الحمراء المسروقة عند نافذة من الزجاج الملون تحت ضوء خفيف يتسلل منه داخل إحدى قاعات النصب.

وزهرة الخشخاش رمز تستخدمه دول الكومنولث (رابطة الشعوب البريطانية)؛ عرفانا بالتضحية التي قدمها أفراد القوات المسلحة الذين لقوا حتفهم وهم يؤدون واجبهم.

ورأت إدارة النصب التذكاري أن الحادثة تحمل طابعا رمزيا، علما أن مواطني أستراليا قد سلموا إلى الجيش الوطني خلال الحرب العالمية الثانية في فترة 1942-1943 أكثر من 13 ألف حمامة مدربة لاستخدامها لأغراض الاتصال. و"منحت السلطات اثنتين منها ميدالية خاصة لبطولتها".