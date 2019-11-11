living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لص غير متوقع يسرق زهور قبر الجندي المجهول في أستراليا

11
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عربي21 - بعد تحريات استمرت أياما، كشف موظفون يعملون في مجمع النصب التذكاري العسكري في العاصمة الأسترالية كانبيرا، عن هوية لص كان يسرق زهور خشخاش اصطناعية من قبر الجندي المجهول على مدار شهر، وتبين أنه حمامة.
 
 
وذكرت تقارير إعلامية، أن الحمامة شيدت عشا لها بالزهور الحمراء المسروقة عند نافذة من الزجاج الملون تحت ضوء خفيف يتسلل منه داخل إحدى قاعات النصب.
 
وزهرة الخشخاش رمز تستخدمه دول الكومنولث (رابطة الشعوب البريطانية)؛ عرفانا بالتضحية التي قدمها أفراد القوات المسلحة الذين لقوا حتفهم وهم يؤدون واجبهم.
 
 
ورأت إدارة النصب التذكاري أن الحادثة تحمل طابعا رمزيا، علما أن مواطني أستراليا قد سلموا إلى الجيش الوطني خلال الحرب العالمية الثانية في فترة 1942-1943 أكثر من 13 ألف حمامة مدربة لاستخدامها لأغراض الاتصال. و"منحت السلطات اثنتين منها ميدالية خاصة لبطولتها".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout