فوضى في هونغ كونغ.. وإطلاق النار على المحتجين

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ذكرت محطة كابل التلفزيونية أن شرطة هونغ كونغ أطلقت النار على محتجين، صباح الاثنين، فيما اندلعت الفوضى في أنحاء المدينة بعد يوم من إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات أغلقت الطرق.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الشرطة أطلقت الذخيرة الحية على المحتجين في الجانب الشرقي من جزيرة هونغ كونغ.

وأظهرت لقطات مصورة أحد المحتجين يرقد في بركة من الدماء، واستخدمت الشرطة أيضا رزاز الفلفل في اللقطات المصورة، التي انتشرت على الإنترنت.

وقالت الشرطة في بيان إن متظاهرين متعصبين نصبوا حواجز في مواقع متعددة في أنحاء المدينة ودعت المتظاهرين إلى "وقف أعمالهم غير القانونية على الفور".

وتشهد هونغ كونغ، التي تتمتع بحكم ذاتي، تظاهرات مستمرة منذ 5 أشهر، للتنديد بتدخل بكين المتزايد في شؤونها.

وحذرت الصين من أنها لن تسمح بـ"أي نشاط" من شأنه إثارة انقسام في البلاد أو تهديد الأمن القومي، داعية إلى "تعزيز الشعور الوطني" في المدينة.

ودعت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إلى اعتماد "خط أكثر تشددا" حيال المتظاهرين المطالبين بمزيد من الحرية في هونغ كونغ، بعد تظاهرات جديدة وأعمال عنف جرت في نهاية الأسبوع إثر توجه بكين لتشديد قبضتها على المدينة.