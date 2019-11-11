بعد وفاة 3 أشخاص وتدمير 150 منزلا.. طوارئ بالساحل الشرقي لأستراليا!

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أعلنت السلطات بولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز في أستراليا، الاثنين، حالة الطوارئ، فيما تستعد المنطقة الشرقية للبلاد لمواجهة حرائق "كارثية".



ومنذ مطلع الأسبوع أدت حرائق الغابات في نيو ساوث ويلز إلى مقتل ثلاثة أشخاص وتدمير ما يربو على 150 منزلا.

وفي حين تجنبت سيدني، أكثر مدن أستراليا اكتظاظا بالسكان، أسوأ الأوضاع في مطلع الأسبوع، إلا أن درجات الحرارة ارتفعت لأكثر من 34 درجة مئوية وسط رياح قوية وجافة.ورفعت السلطات التوقعات لمنطقة سيدني الكبرى إلى خطر حرائق كارثية ليوم الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي يتم فيها وضع المدينة على هذا المستوى منذ وضعت مستويات جديدة لخطر الحرائق في عام 2009.

وقالت جلاديس بريجيكليان، رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز للصحفيين في سيدني: "يتعلق الغد بحماية الأرواح وحماية الممتلكات وضمان سلامة الجميع".