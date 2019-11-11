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العراق: مجموعة منفلتة تفجر برج مراقبة في بغداد

11
NOVEMBER
2019
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أعلن عبد الكريم خلف المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي، عن قيام مجموعة وصفها بـ"المنفلتة" بتفجير أحد أبراج المراقبة شرقي العاصمة بغداد.

 

ونقل التلفزيون الرسمي عن خلف قوله، إن "مجموعة منفلتة في منطقة البلديات شرقي العاصمة قامت بتفجير أحد أبراج كاميرات المراقبة لإخفاء جرائمهم".

 

وعقد الرئيس العراقي برهم صالح اجتماعا مع رؤساء الوزراء والبرلمان والقضاء الأعلى، امس، في قصر السلام ببغداد، أكد خلاله المجتمعون "الموقف الثابت بالامتناع ورفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأية مجابهة تعتمد العنف المفرط".

 

وأشاد المجتمعون بأوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، التي منع فيها "استخدام الرصاص الحي وجميع أشكال العنف التي تعتمد القسوة والمبالغة فيها، في تفريق المظاهرات".

 

ونوه المجتمعون "بالدور السامي الذي اضطلعت به المرجعية العليا وهي تذود عن حق الاعتراض والاحتجاج، وتنصح بالإصلاح وتؤكد عليه، وتنبه إلى ضرورة مراعاة أمن وسلام العراق في هذه الظروف الإقليمية شديدة الحساسية".

روسيا اليوم
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