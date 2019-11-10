حصيلة ضحايا احتجاجات العراق تتجاوز الـ300 قتيل

A + A -

أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منتصف أكتوبر الماضي، قد تجاوزت الـ300 قتيل.

وأكد علي أكرم البياتي المتحدث باسم المفوضية أن حصيلة الضحايا بلغت 301 قتيل، إضافة إلى 15 ألف مصاب، منذ بدء الاحتجاجات.

وتشهد العاصمة وعدد من المحافظات الجنوبية الغنية بالنفط في العراق للشهر الثاني على التوالي مظاهرات واسعة احتجاجا على الفساد والبطالة ونقص الخدمات الأساسية، ترافقها أعمال شغب واشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، وتتخللها عمليات قنص تنفي الحكومة مسؤوليتها عنها.