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صحيفة أمريكية: أسراب الدرونات الانتحارية الروسية قد تشكل خطرا على جيشنا

10
NOVEMBER
2019
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حذر خبراء عسكريون أمريكيون بشدة من أخطار متزايدة قد تشكلها أسراب من الدرونات الانتحارية الروسية على الجيش الأمريكي.

وقالت صحيفة Popular Mechanics إن العقيدة العسكرية التي تتبعها القوات الجوية والفضائية الروسية تقضي بالاستخدام الجماعي لما يزيد عن 100 طائرة مسيرة تقلع عموديا، وتم تصميمها على مبدأ "الجناح الطائر" وبوسعها حمل كيلوغرامين.

وقد تستهدف تلك الدرونات، حسب الصحيفة، الشاحنات والمدرعات الخفيفة، كما يمكن استخدامها بفاعلية كبيرة ضد الطائرات والمروحيات والسفن الحربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الروس يعتبرون أسراب الدرونات الانتحارية وسيلة فعالة في مكافحة الإرهابيين والأجهزة والمعدات التكنولوجية.

وقال المحلل العسكري الأمريكي، صاموئيل لنديت، في حديث أدلى به لصحيفة C4ISRNet إنه من المستحيل عمليا تحييد أسراب الدرونات، إذ أن وظيفة درون قائد مدمر بنيران العدو تنتقل أوتوماتيكيا إلى درون آخر.

وحتى في حال تدمير 90% من الدرونات فإن ما يتبقى منها يستطيع تنفيذ المهمة الموكلة إليها. ولا يعتبر التشويش عليها لاسلكيا وسيلة فعالة نظرا لأن هناك درونات ذاتية القيادة لا تستقبل إشارات لاسلكية.

روسيا اليوم
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