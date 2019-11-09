السجن 10 سنوات لشخص اعتدى على مسعود أوزيل

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حُكم في لندن بالسجن 10 سنوات على الشخص الذي أقدم على محاولة فاشلة للسطو على ثنائي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم مسعود أوزيل وسيد كولاشيناتس، في تموز الماضي بلندن.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية B.B.C، أن "محكمة هارو كراون قضت بسجن آشلي سميث البالغ 30 عاما عقب اعترافه بمحاولة سرقة ساعات يد بقيمة 200 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل تقريبا 255 ألف دولار من ثنائي أرسنال".

ويُنتظر صدور حكم بشأن جوردان نورثاوفر البالغ 26 عاما الشريك في الجريمة والذي أقر بتورطه في الهجوم.

ووصف القاضي إيان بورني مرتكب الجريمة سميث بأنه مجرم له "سجل جنائي" ومعروف لدى الشرطة.