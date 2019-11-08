living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدينة برازيلية تبدأ تجربة لمنح المواطنين دخلا ماليا بلا عمل

8
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 ستطبق ماريكا البرازيلية، تجربة تعد الكبرى في العالم، لمنح المواطنين دخلا ماليا من دون مقابل. وقبل ذلك تم تطبيق هذه التجربة في عدة دول، من بينها فنلندا، وكندا، ولكن على نطاق أقل.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن هذه المدينة البرازيلية ستدفع لثلث سكانها (50 ألف شخص) مبلغا من المال يعادل 25 جنيها إسترلينيا، دون التقيد بأي شروط معينة في إنفاق هذا المال.

وأوضحت الصحيفة أن هناك معايير لمنح المبلغ، وهي أن يكون الشخص قد عاش لمدة 3 سنوات على الأقل بالمدينة، وألا يبلغ دخله 3 أضعاف المبلغ الذي سيتلقاه.

وسيتم توزيع المبالغ بشكل تدريجي، في هذا الشهر، سيحصل على المساعدة 27 ألف شخص. ولن تصرف الأموال بشكل نقدي، بل ستدفع عبر تطبيق إلكتروني أو بطاقة خاصة.

وستقوم مجموعة من المختصين والباحثين في معهد "جين للأسرة" (منظمة للأبحاث الاجتماعية في نيويورك)، بدراسة نتائج التجربة وتقييمها.

وقال الرئيس التنفيذي لهذا لمعهد، مايكل ستينس، إن هذه فرصة نادرة ومثيرة، لا سيما أنها ستنفذ على نطاق واسع.

من المعروف، أن التجربة الفنلندية الشبيهة، تكللت بالفشل في وقت سابق من عام 2019، حيث لم تساعد العاطلين على الدخول في سوق العمل.

وفي بريطانيا، أعرب 40 في المائة من المشاركين في استطلاع للرأي أجري العام الماضي عن رغبتهم في تلقي أموال بالطريقة ذاتها.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout