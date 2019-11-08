سائحة من كوسوفو توزع قبلاتها لمجهولين على خلفية الآثار

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عجزت كريستينا البالغة من العمر 23 عاما عن إيجاد من يرافقها في رحلاتها السياحية العديدة.

إلا أن الفتاة من كوسوفو حلت تلك المشكلة حين نشرت على "تويتر" صورا فوتوغرافية أظهرت قبلات ساخنة تمنحها لمجهولين على خلفية الآثار العالمية الجميلة.

وأثارت صورتها الفوتوغرافية مع شاب مجهول يقبلها على خلفية برج أيفل في باريس عاصفة من العواطف لدى مستخدمي "تويتر" وجنت عددا هائلا من إشارات (الإعجاب).

غير أن الصورة لم تدل على علاقات متينة تربطها بالشاب بل أظهرت حيلة كريستينا التي طلبت من مجهول بأن يساعدها ويقبلها وقت التقاط صورة فوتوغرافية. ثم شكرت السائحة في مدونتها الشاب المجهول وتمنت له الخير.

ولم تنته القصة بشاب مجهول واحد. ونشرت الفتاة بعد دقائق صورة فوتوغرافية أخرى وهي تقبل مجهولا آخر على خلفية كولوسيوم في روما، ثم رأى المستخدمون قبلة ساخنة أخرى منحتها لإطفائي في الولايات المتحدة.

وحصدت تلك الصور 460 ألف إعجاب و70 ألف إعادة نشر. وصار المستخدمون، حسب تعليقاتهم على المدونة يقتدون بما فعلته كريستينا ويقبلون مجهولين ومجهولات على خلفية الآثار.