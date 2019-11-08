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FBI ينشر صور موظفين في"تويتر" متهمين بالتجسس للرياض

8
NOVEMBER
2019
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نشر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، صور اثنين من الموظفين السابقين في موقع "تويتر"، متهمين بالتجسس لصالح السعودية.
 
وكشف FBI عن صورة الموظف علي الزبارة، وهو مواطن سعودي، متهم بالوصول إلى المعلومات الشخصية لأكثر من 6000 حساب على "تويتر" في عام 2015، بينها حسابات المعارض السعودي المقيم في كندا عمر عبد العزيز، الذي أصبح في ما بعد مقربا من الصحفي الراحل جمال خاشقجي، الذي قتل بسفارة بلاده في اسطنبول.
 
أما الصورة الثانية، فهي تعود للمواطن السعودي أحمد المطيري المتهم بالتجسس، والذي كان وسيطا بين المسؤولين السعوديين وموظفي "تويتر".
 
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق إلى احتمال أن الزبارة والمطيري متواجدان في السعودية.
 
لكن FBI لم ينشر صورة أحمد أبو عمو، الموظف الثالث المتهم بالتجسس، إذ أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن أبو عمو سبق أن اعتقل في الولايات المتحدة.
وأبو عمو هو مواطن أمريكي يزعم أنه تجسس على حسابات ثلاثة مستخدمين، كما أنه متهم بتزوير فاتورة لعرقلة تحقيقات FBI.
 
يشار إلى أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز استقبل الخميس في الرياض، مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) جينا هاسبل، وبحث معها عددا من المواضيع ذات الأهمية.
روسيا اليوم
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