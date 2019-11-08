فرنسا تدعو روسيا للمشاركة في إعادة إعمار "نوتردام"

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أكدت باريس نيتها إرسال دعوة رسمية لروسيا للمشاركة في عملية إعادة إعمار كاتدرائية "نوتردام"، التي تعرضت لحريق مدمر في أبريل الماضي.

وأفاد بذلك لوكالة "نوفوستي" الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الثقافي الدولي ميخائيل شفيدكوي، مضيفا أن المحادثات استمرت شهورا، وذلك بعد أن بادرت موسكو إلى عرض مساعدتها معتبرا أن قرار باريس يشهد على الاعتراف بمزايا العلم الروسي.

وكان حريق ضخم قد ألحق في 15 أبريل أضرارا فادحة بالكاتدرائية وأسفر عن انهيار برجها وسقفها.

وعبر الرئيس الفرنسي عن نيته إعادة إعمار "نوتردام" في غضون 5 سنوات وعرضت منظمات دولية وشركات كبرى على باريس مساعدتها في إعادة إعمار الكاتدرائية وجمع التبرعات لهذا الغرض.