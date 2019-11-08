living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
2
My announcements
34
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روسيا تحذر: "داعش" يحاول إنشاء قاعدة جديدة للتوسع بأعماله

8
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في أعقاب هجوم وقع بطاجيكستان، كشفت روسيا الخميس عن محاولة تنظيم "داعش" الإرهابي، الانتقال من أفغانستان إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق.


وقال رئيس الاستخبارات الروسية ألكسندر بورتنيكوف، الخميس، إن داعش يحاول الانتقال إلى آسيا الوسطى انطلاقا من أفغانستان، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "إيتار- تاس" الروسية.

وأضاف بورتنيكوف: "نسجل نشاطا متزايدا لوحدات من تنظيم داعش في أفغانستان"، مضيفا "هدفهم هو إنشاء موقع قوي للتوسع عبر مجموعة الدول المستقلة وسيستعينون بمقاتلين يتحدرون من جمهوريات آسيا الوسطى لهم خبرة قتالية"، وفقا لفرانس برس.

وتابع المسؤول الروسي خلال اجتماع في طشقند بأوزبكستان لقادة الأجهزة الأمنية في مجموعة الدول المستقلة التي تضم جمهوريات سوفياتية سابقة، أن جناح التنظيم "ولاية خرسان" الناشط في أفغانستان "على صلة وثيقة" بمجموعتين متطرفتين أخريين.

وتأتي هذه التصريحات غداة مقتل 17 شخصا، بينهم 15 مسلحا من داعش وشرطي وعسكري في طاجيكستان، في هجوم استهدف حرس الحدود قرب حدود أوزبكستان.

وقالت السلطات في طاجيكستان إن المهاجمين كانوا أعضاء في داعش، وأنهم وصلوا قبل 3 أيام إلى أفغانستان، على الرغم من أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

يشار إلى أن أكثر من 1000 طاجيكي انضموا إلى صفوف المسلحين المتطرفين في سوريا والعراق في السنوات القليلة الماضية، بحسب ما ذكرت السلطات الطاجيكية.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
2
My announcements
34
Logout