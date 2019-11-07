محاكمة روسي لاختراقه شبكة التواصل الاجتماعي لزوجته

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يتهم روسي من أهالي مدينة نوفي أورينغوي في غرب سيبيريا باختراق صفحة زوجته السابقة على شبكة التواصل الاجتماعي VK.

وجاء في بيان أصدرته النيابة المحلية الثلاثاء 5 نوفمبر أن الرجل استخدم كلمة مرور زوجته السابقة للدخول في صفحتها على VK حيث استنسخ مراسلاتها وأدخل تعديلات في بياناتها الشخصية فيما يتعلق بحالتها العائلية. كما غير الرجل كلمة مرور زوجته ومنعها بذلك من الدخول إلى حسابها.

وعلى الرغم من توفر معلومات كافية تدل على ارتكابه الجريمة الجنائية رفض رجال الشرطة المحليون أولا رفع دعوى جنائية ضده. لكن تدخل النيابة أجبرهم على تغيير القرار ورفع الدعوى الجنائية في نهاية المطاف بتهمة الاكتساب غير الشرعي للمعلومات الكمبيوترية والبيانات الشخصية عن شخص آخر.

وقد أحيل الملف الجنائي الخاص بالزوج إلى محكمة مدينة نوفي أورينغوي التي ستنظر في الملف الجنائي المرفوع بحقه بناء على البند الأول للمادة الـ272 للقانون الجنائي في الاتحاد الروسي والذي يقضي بالسجن حوالي عامين لارتكاب الجريمة الجنائية المذكورة.