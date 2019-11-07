living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محاكمة روسي لاختراقه شبكة التواصل الاجتماعي لزوجته

7
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يتهم روسي من أهالي مدينة نوفي أورينغوي في غرب سيبيريا باختراق صفحة زوجته السابقة على شبكة التواصل الاجتماعي VK.
 
وجاء في بيان أصدرته النيابة المحلية الثلاثاء 5 نوفمبر أن الرجل استخدم كلمة مرور زوجته السابقة للدخول في صفحتها على VK حيث استنسخ مراسلاتها وأدخل تعديلات في بياناتها الشخصية فيما يتعلق بحالتها العائلية. كما غير الرجل كلمة مرور زوجته ومنعها بذلك من الدخول إلى حسابها.
 
وعلى الرغم من توفر معلومات كافية تدل على ارتكابه الجريمة الجنائية رفض رجال الشرطة المحليون أولا رفع دعوى جنائية ضده. لكن تدخل النيابة أجبرهم على تغيير القرار ورفع الدعوى الجنائية في نهاية المطاف بتهمة الاكتساب غير الشرعي للمعلومات الكمبيوترية والبيانات الشخصية عن شخص آخر.
 
وقد أحيل الملف الجنائي الخاص بالزوج إلى محكمة مدينة نوفي أورينغوي التي ستنظر في الملف الجنائي المرفوع بحقه بناء على البند الأول للمادة الـ272 للقانون الجنائي في الاتحاد الروسي والذي يقضي بالسجن حوالي عامين لارتكاب الجريمة الجنائية المذكورة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout