living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عراك بالأيدي بطلاه سياسيان أوكرانيان في مطار كييفعراك بالأيدي بطلاه سياسيان أوكرانيان في مطار كييف (فيديو)

7
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تناقلت وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي فيديو لعراك وقع بين نائب أوكراني عن الحزب الحاكم، وزعيم حزب معارض في مطار العاصمة كييف أمس الأربعاء.
 
وذكر النائب أندريه غيروس رئيس لجنة شؤون الطاقة في مجلس "الرادا" (البرلمان) الأوكراني أن النائب السابق وزعيم "الحزب الراديكالي" القومي المتشدد أوليغ لياشكو تهجم عليه بسبب القرار البرلماني باستئناف استيراد الكهرباء من روسيا اعتبارا من 1 أكتوبر الماضي.
 
ويظهر مقطع الفيديو اعتداء لياشكو على خصمه بعد اتهامه بـ"العمل لمصلحة روسيا"، واستخدامه "غير المشروع" لقاعة كبار الزوار بالمطار والتي تدفع كلفتها من جيب الشعب، حسب لياشكو.
 
وكانت أوكرانيا قد أوقفت استيراد الطاقة الكهربائية من روسيا عام 2015 على خلفية الأزمة بين البلدين بسبب قضيتي القرم وشرق أوكرانيا، لكن في سبتمبر أجاز البرلمان استيراد الكهرباء من روسيا وبيلاروس بموجب اتفاقات ثنائية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout