واقعة "مريبة" في مطار هولندي..

A + A -

ذكرت شركة طيران أوروبا أن واقعة "مريبة" على متن طائرة تسببت في إجلاء الركاب والطاقم في مطار سخيبهول في أمستردام، مساء الأربعاء، تبين أنها إنذار كاذب.



وقالت الشركة المملوكة لإسبان في بيان إن الطيار تسبب خطأ في الإنذار، مما دفع سلطات أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحاما إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة.

وأضافت الشركة "في طائرة كان من المنتظر أن تقلع من أمستردام إلى مدريد الليلة تم تنشيط الإنذار بالخطأ وهو ما أدى إلى تفعيل إجراءات الأمن في المطار".

ومضت تقول "نأسف لما حدث. لم يكن هناك سبب للإنذار".

وكانت الشرطة الهولندية أبلغت في وقت سابق عن "وضع مريب" على متن الطائرة وفتحت تحقيقا.