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رهان قاتل مقابل مبلغ زهيد.. أكل 42 بيضة فمات

6
NOVEMBER
2019
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تسبب رهان بشأن تناول أكبر عدد من البيض المسلوق بكارثة لرجل كان يعتقد أنه يستطيع منافسة زميله مقابل مبلغ زهيد نسبيا.


فقد دخل رجلان، كانا يقومان بحولة في أحد الأسواق، في منطقة جونبور في ولاية أوتار براديش بالهند، في نقاش بشأن أكل البيض، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية.

واحتد النقاش بين الرجلين، اللذين كانا يزوران سوق بيبغانيغ في جونبور، بشأن من يمكنه أن يأكل بيضا أكثر.

ولتسوية الجدل والنقاش، اتفق الرجلان على رهان بقيمة 2000 روبية، أي ما يعادل 28 دولار فقط، لمن يمكنه أن يأكل 50 بيضة في جلسة واحدة.

وقالت الشرطة إن سوبهاش يادا، البالغ من العمر 42، قد بدأ للتو في تناول بيضته الـ42 عندما انهار وفقد الوعي، ثم نقل إلى المستشفى لكنه توفي بعد ساعات.

ويعتقد الأطباء أن يادا توفي بسبب الإفراط في تناول الطعام، وفقا لخدمة الأخبار الهندية الآسيوية. لكن عائلته رفضت التعليق على وفاته، بحسب ما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

مسابقات الأكل القاتلة

يشار إلى أنه في أغسطس من هذا العام، انهار دانا هتشينغز، خلال مسابقة لتناول الطعام في ولاية كاليفورنيا، حيث أصيب بالاختناق فارتطم وجهه بطاولة الطعام أثناء سقوطه على الأرض.

وحاول الطاقم الطبي تنظيف مجرى الهواء من الطعام، لكنه دانا، البالغ من العمر 41 عاما، توفي بعد أقل من نصف ساعة من وصوله إلى المستشفى.

وفي حالة أخرى، اختنقت بيثان جاسكين، البالغة من العمر 24 سنة، حتى الموت في فبراير الماضي أثناء محاولتها معرفة عدد الكعكات التي يمكن أن تدخلها داخل فمها.

توقفت الأم الشابة عن التنفس وأصيبت بنوبة قلبية بعد أن استقرت عدة كعكات في حلقها.

وفي حالة ثالثة، انهارت الطالبة كايتلن نيلسون، البالغة من العمر 22 عاما، بعد دقائق قليلة من مشاركتها في مسابقة تناول فطيرة أثناء جمع التبرعات الخيرية في جامعة القلب المقدس في ولاية كونيتيكت الأميركية عام 2017.

وأعلن عن وفاتها في المستشفى لاحقا، ثم قامت عائلتها بمقاضاة الجامعة.

 

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