بالصور - شقيقة البغدادي وزوجها في قبضة السلطات التركية

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نشرت وكالة "رويترز" صورا لشقيقة زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، وزوجها، وزوجة ابنهما، بعد أن تم اعتقالهم شمالي سوريا ونقلهم إلى تركيا.

وقال مسؤول تركي بارز لـ"رويترز" إن تركيا تستجوب "رسمية عواد"، شقيقة أبو بكر البغدادي، الذي قتل في عملية عسكرية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضح المسؤول التركي أن شقيقة البغدادي تم اعتقالها في مدينة أعزاز شمالي سوريا، الاثنين، مشيرا إلى أن السلطات التركية تستجوب أيضا زوجها وزوجة ابنها اللذين اعتقلا أيضا.

وأشار المسؤول إلى أن أخت البغدادي، البالغة من العمر 65 عاما، اعتقلت في حملة مداهمة قرب مدينة أعزاز القريبة من الحدود، وتسيطر عليها تركيا. وكان بصحبتها أيضا عند اعتقالها خمسة من أبنائها.

وقال المسؤول: "نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش". ولا تتوافر معلومات كثيرة من مصادر مستقلة عن شقيقة البغدادي.