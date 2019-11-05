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زوجة محرز تخرج عن صمتها وتتحدث عن تفاصيل لقائها بالملاكم الأمريكي في الملهى الليلي

5
NOVEMBER
2019
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ردت ريتا جوهال، زوجة الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بقوة على تقرير صحفي تحدث عنها، نشرته أمس الأحد صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأكدت جوهال أن "ما نشرته الصحيفة البريطانية عار عن الصحة، وكله افتراء وكذب"، ونشرت تعليقا على صفحتها الشخصية في "إنستغرام" (خاصية ستوري)، وأرفقتها بصورة عن التقرير الذي تناولها، جاء فيه: "رسالة للذين لا يملكون عقلا، الذين لم أكن أعرف بأنهم موجودون قبل ظهور إنستغرام.. أغلقوا أفواهكم رجاء.. هذا كذب وافتراء.. نحن لم نتحدث سوى عن العمل، لا يوجد أي شخص تعرض للصدمة"، في إشارة لتأكيد وسائل الإعلام البريطانية على أن محرز تعرض للصدمة بعد سماعه بتفاصيل تلك الواقعة.وكانت صحيفة "ميرور" قد نشرت تقريرا أمس الأحد، ذكرت فيه أن جوهال شوهدت جالسة، في 23 أغسطس الماضي، مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر (34 عاما)، في ملهى ليلي يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر، و"كان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية"، بحسب ما أفادت به مصادر للصحيفة.

وأضافت الصحيفة، أن محرز البالغ 28 عاما أصيب بصدمة كبيرة لدى سماعه بأن زوجته قضت أمسيتها على مائدة وايلدر في الملهى الليلي.جدير بالذكر أن ريتا (25 عاما) بريطانية من أصل هندي، وتزوجها محرز في أغسطس عام 2015، وأنجبت منه ابنتين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحرج فيها جوهال زوجها، حيث سبق أن انتشر لها فيديو، في وضعية غير آمنة للقيادة.

 

روسيا اليوم
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