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لم يقع منذ قرن.. "حدثا تاريخيا" في شلالات نياغرا

4
NOVEMBER
2019
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بعد أن ظلت عالقة لمدة تزيد على قرن أعلى شلالات نياغرا، تحركت سفينة أمتارا عدة بسبب الأحوال الجوية السيئة، حسبما أفادت شركة تدير المكان في شريط فيديو.


وأوضح جيم هيل من شركة "نياغرا باركس" في شريط فيديو بث عبر "تويتر": "نظن أن السفينة تقدمت 50 مترا مقارنة بموقعها الأساسي"، مشيرا إلى أن السفينة "انقلبت على جنبها".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمطار والرياح العاتية في المنطقة مساء الخميس، تسببت بذلك.

وتحمل السفينة اسم "آيرون سكو"، وهي أحد المعالم الشهيرة في شلالات نياغرا، بعدما علقت في الصخور من الجانب الكندي عام 1918 على بعد 600 متر من انحدار الشلالات إثر عملية قطر.

وقال ئيس مجلس إدارة "نياغرا باركس" دافيد أداميس لمحطة "إيه بي سي": "يبدو الوضع مستقرا الآن، لكن في حال ساء الطقس قد تتحرك السفينة بعض الشيء".

وفي حال استمرت السفينة بالتقدم واقتربت من السقوط في الشلالات، ستتخذ إجراءات لضمان سلامة الجميع، وفقا لما قاله أداميس.

ويزور ملايين السياح نياغرا، التي تضم 3 شلالات موزعة بين الولايات المتحدة وكندا.

 

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