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الشرطة تواجه المحتجين في هونغ كونغ بالغاز المسيل للدموع

2
NOVEMBER
2019
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أطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات مناهضة للحكومة في متنزه فيكتوريا الذي يعد موقعا تقليديا لإضاءة الشموع وتنظيم المظاهرات في المستعمرة البريطانية السابقة.
 
وأطلقت الشرطة عشرات العبوات فتفرق المحتجون صوب مخارج المتنزه، وذلك ضمن احتجاجات تشهدها هونغ كونغ منذ أكثر من 5 أشهر.
 
وينظم المحتجون المناهضون للحكومة في هونغ كونغ مسيرة السبت، فيما وصف بأنه "نداء طارئ" للعالم من أجل مزيد من الحريات في الإقليم.
 
ويتظاهر المحتجون في الشوارع في احتجاجات شابها العنف أحيانا، بسبب الغضب مما يعتبرونه تدخلا صينيا في حريات هونغ كونغ بما في ذلك نظامها القانوني وسياساتها. وتنفي الصين هذا الاتهام. 
 
وهاجم محتجون الشرطة بقنابل بنزين وأشعلوا حرائق في الشوارع وخربوا مباني حكومية وشركات يرون أنها مؤيدة لبكين.
 
وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل ومدافع المياه والرصاص المطاطي والذخيرة الحية أحيانا. وأصيب عدة أشخاص.
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