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الشرطة البرازيلية تعتقل أخطر مهربي البشر في العالم

2
NOVEMBER
2019
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قالت الشرطة الاتحادية البرازيلية إنها اعتقلت سيف الله المأمون المولود في بنغلادش، والذي تعتبره السلطات أحد أبرز مهربي البشر في العالم.
واعتقلت الشرطة البرازيلية أفراد مجموعة يُزعم تورطها في مؤامرة ضخمة لتهريب بشر إلى الولايات المتحدة خلال عملية جرت يوم الخميس بعد التعاون مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة.
 
وتم اعتقال عدة أشخاص في ساو باولو، حيث يعيش المأمون وفي 3 مدن برازيلية أخرى، وجمدت الشرطة أيضا 42 حسابا مصرفيا تقول إن هذه المجموعة كانت تستخدمها في تمويل أنشطتها، وفقا لوكالة "رويترز".
 
ودخل المأمون البرازيل قبل 6 أعوام كلاجئ وكان يعيش في حي براس في ساو باولو، الذي يقيم فيه مهاجرون من شتى أنحاء العالم.
 
وقالت وزارة العدل الأميركية إن هناك مزاعم بأن المأمون كان يؤوي أشخاصا قادمين من جنوب شرق آسيا في ساو باولو ورتب سفرهم من خلال شبكة مهربين تعمل في بيرو والإكوادور وكولومبيا وبنما وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس وغواتيمالا والمكسيك.
 
وقالت الشرطة البرازيلية إنه ومجموعته كانوا يهربون أشخاصا من أفغانستان وبنغلادش والهند ونيبال وباكستان إلى البرازيل ثم إلى الولايات المتحدة بعد ذلك.
 
وقالت الشرطة البرازيلية إن المجموعة كانت تتقاضي من القادمين من آسيا نحو 50 ألف ريال (12524 دولار) لمحاولة الوصول إلى الولايات المتحدة، وكان البعض سيبقى أيضل بشكل غير قانوني في البرازيل حيث يتم إعطاؤهم وثائق مزورة.
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