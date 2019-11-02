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وزير جديد يغادر إدارة ترامب بعد أشهر من تعيينه

2
NOVEMBER
2019
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه اختار مسؤولا جديدا ليحل مكان كيفن ماكالينان، في منصب وزير الأمن الداخلي بالوكالة، الذي يعتبر موقعا مركزيا في إطار مواجهة الهجرة غير الشرعية.
 
 
ومنذ حملته الانتخابية للرئاسة في 2016، شكلت مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد المحاور الرئيسية للرئيس ترامب. وتواجه الإدارة الأميركية انتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان باستمرار بسبب سياستها في مجال الهجرة.
 
ولدى سؤاله عن تقارير تفيد بأن تشاد وولف سيحل مكان ماكالينان، قال ترامب: "سنرى ما سيحصل. لدينا أشخاص رائعون".
 
من جهته، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان غيدلي: "مثلما قال الرئيس ترامب، كيفن ماكالينان قام بعمل رائع. سيُغادر بعد يوم المحاربين القدامى (في 11 نوفمبر)، وبعد مغادرته سيكون تشاد وولف وزيرا بالوكالة".
 
 وفي أكتوبر المنصرم، أعلن ترامب استقالة ماكالينان الذي أضيف بذلك إلى لائحة طويلة من المسؤولين الذين غادروا إدارته.
 
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "كيفن ماكالينان قام بعمل رائع بصفته وزيرا للأمن الداخلي بالوكالة".
 
وكان هذا الوزير المكلف شؤون الهجرة قد تولى مهماته في أبريل الماضي، خلفا لكريستن نيلسن التي لم يكن ترامب راضيا عنها.
 
لكن مع ذلك، تأتي استقالة كيفن ماكالينان بعدما صرح في وقت سابق لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أنه لا يشعر بأنه قادر على السيطرة على وزارته.
 
وقال ماكالينان: "ما لا أسيطر عليه هو اللهجة والرسالة والعلاقات مع الخارج وطروحات الوزارة في فترة يزداد فيها الاستقطاب". وأضاف أن "الوضع غير مريح" لمسؤول بمستواه.
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