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العثور على حقيبة مملوءة بمادة شديدة الانفجار في مطار دلهي بالهند

1
NOVEMBER
2019
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أفادت مجلة "India Today"  بتشديد الإجراءات الأمنية في مطار دلهي الدولي بعد عثور قوات الأمن هناك على حقيبة مملوءة بمادة شديدة الانفجار.
 
ونقلت المجلة عن مصادر أمنية هندية أن أحد المسافرين في المطار عثر صباح اليوم الجمعة على حقيبة مشبوهة بالقرب من أحد المداخل للقسم الدولي للمطار. وبعد إبلاغه الحراس بذلك تم إغلاق كل مداخل القسم، الأمر الذي أثار ذعرا بين الناس المتواجدين داخل المبنى.
 
كما تم إغلاق الطرق التي تؤدي إلى المطار لفترة إجراء عملية التفتيش الأمني فيه. وفورا بعد العثور وصلت إلى مكان الحادث مجموعة من المهندسين العسكريين الذين كشفوا وفق نتائج عملية التفتيش الأولي وجود مادة شديدة الانفجار داخل الحقيبة. وبعد ذلك تم نقل الحقيبة إلى مختبر خاص. ومن المتوقع أن يجري التحليل المفصل لداخلها خلال يوم واحد.
 
ولم تسمح تسجيلات الفيديو من كاميرات المراقبة في المطار لأفراد الأمن حتى الآن تحديد هوية صاحب الحقيبة الخطرة. وتم تشديد الإجراءات الأمنية في مطار دلهي بسبب خطر وقوع عمل إرهابي.
روسيا اليوم
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