بومبيو يطلب "مساعدة" رئيس وزراء إثيوبيا

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طلب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، مساعدة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، في تطبيق اتفاق السلام في جنوب السودان والذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

كما طالب وزير الخارجية الأميركي آبي أحمد بمعالجة الصراعات العرقية في إثيوبيا بالطرق السلمية.

جاء ذلك خلال حديث هاتفي، هنأ خلاله بومبيو آبي أحمد بحصوله على جائزة نوبل للسلام، كما شدد على أهمية الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وإثيوبيا ودعم الولايات المتحدة للإصلاحات التاريخية في إثيوبيا.

وقتل 67 شخصا في منطقة أوروميا الإثيوبية، خلال احتجاجات ضد رئيس الحكومة، تحولت إلى اشتباكات إثنية، بحسب ما ذكرت الشرطة الجمعة الماضية.

واندلعت أعمال العنف في العاصمة أديس أبابا قبل أن تمتدّ إلى منطقة أوروميا إثر نزول أنصار المعارضة للشارع وحرق إطارات سيارات وإقامة حواجز وسد طرق في مدن عدّة.

وكان للمعارض جوهر محمد دور أساسي في التظاهرات المناهضة للحكومة بقيادة، آبي أحمد، الذي تولى ررئاسة الحكومة في أبريل 2018 وهو إصلاحي من إثنية أورومو.