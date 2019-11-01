living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حالة "نادرة".. عمره 34 عاما لكنه يبدو طفلا

1
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعاني رجل صيني، يبلغ من العمر 34 عاما، من مرض نادر يمنعه من الزواج، ويجعله يبدو في نظر الآخرين طفلا، بعد أن تعرض لإصابة في الرأس منذ كان في السادسة من عمره.
 
وبدأت مشكلة تشو شنغكاي، وهو من منطقة ريفية وسط الصين، في عمر 6 سنوات، عندما أصيب في رأسه بحجر بينما كان يلعب مع أطفال آخرين، بحسب موقع "أوديتي سنترال". 
 
ويقول والدا تشو إنه أصيب بحمى لمدة ثلاثة أيام متواصلة، فلجأوا إلى المستشفى، وهناك اكتشف الأطباء تجلط الدم في دماغه، وأجروا عملية جراحية طارئة لإزالته.
 
وتعافى الطفل بشكل جيد، وبدا أن حياته طبيعية لبضع سنوات بعد ذلك، لكن في سن التاسعة لاحظت عائلته أن تشو لا ينمو مقارنة بالأطفال الآخرين في عمره. وفي الواقع، بدا وكأنه لم ينمو على الإطلاق منذ حادثته.
 
ولجأ والدا تشو إلى مستشفى إقليمي لإجراء فحص طبي، على أمل معرفة سبب توقف نموه، وبعد سلسلة من الاختبارات قيل لهما إن الغدة النخامية لدى الصبي قد تضررت، مما أثر بدوره على نموه البدني.
 
وبعد أكثر من عقدين من الزمن، ما زال تشو شنغكاي، البالغ من العمر 34 عاما، يشبه صبيا صغيرا، وليس لديه شعر في الوجه، وصوته صوت طفل أيضا.
 
ولأن جسده لم ينضج بالكامل، فهو غير قادر على الزواج وإنجاب الأطفال مثل معظم من ترعرع معهم.
 
وقال تشو: "على الرغم من أنني أبلغ من العمر 34 عاما، فإن وظائف جسدي تعمل كوظائف جسد طفل صغير. أنا لست بالغا، لذا لا يمكنني الزواج".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout