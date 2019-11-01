living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شاحنة أرز "تسحق" 19 مزارعا في الفلبين

1
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت الشرطة الفلبينية، الجمعة، أن 19 مزارعا قضوا نحبهم في منطقة جبلية شمالي البلاد، عندما سقطت شاحنتهم المحملة بأكياس من حبوب الأرز في واد عميق.
 
 
وبحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، فقد كان الضحايا عائدين إلى منازلهم بعد أن تسلموا دعما حكوميا من تلك الحبوب، في ساعة متأخرة الخميس، في بلدة كونير، عندما فقد السائق السيطرة على الشاحنة، وذلك في مأساة جديدة من كوارث الطرق الخطيرة في هذا البلد.
 
وقد يكون الحادث وقع بسبب تعطل المحرك أو المكابح، بينما كانت الشاحنة تشق طريقها صعودا، ثم تدهورت الشاحنة إلى الخلف لتسقط في واد بعمق 20 مترا.
 
وقال المسؤول المحلي في الشرطة مانويل كانيباس لوكالة فرانس برس إن "الشاحنة سقطت على جزئها الخلفي ثم سُحق الركاب".
 
وأضاف أن 20 شخصا آخرين كانوا على متن الشاحنة أصيبوا بجروح، لكنها لا تمثل خطرا على حياتهم.
 
وقال كانيباس إن وزن الحبوب قد يكون فاقم خطورة الحادث، وتسبب بمقتل عدد من الضحايا سحقا.
 
وتتكرر حوادث المرور في الفلبين، بسبب ضعف صيانة الحافلات، وعدم تلقي السائقين التدريب الكافي.
 
وقتل 29 شخصا، من بينهم أطفال، في سبتمبر الماضي، في بلدة تيبولي بجنوب الفلبين عندما تحطمت شاحنة كانت تقل مجموعة من الأشخاص العائدين إلى منازلهم بعد حفل على الشاطئ.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout