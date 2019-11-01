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ترامب يغير مقر إقامته الدائم.. والسبب؟

1
NOVEMBER
2019
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة على حسابه في تويتر الجمعة، أنه سيغير مكان إقامته الدائم في برج ترامب تاور في نيويورك، مشتكيا من المسؤولين في المدينة.
 
 
وقال ترامب إنه سيجعل من "بالم بيتش" في ولاية فلوريدا، مقر إقامته الدائم، بدلا من شقته في برج ترامب في مدينة نيويورك حاليا.
 
ويملك ترامب منتجع "مار ألاجو" في بالم بيتش منذ 1985، وقضى هناك خلال الرئاسة وقتا أطول مما قضاه في برجه الكائن في شارع "فيفث أفينيو" في مدينة نيويورك.
 
وقال ترامب على حسابه في تويتر: "أسرتي وأنا سنجعل من بالم بيتش في فلوريدا مقر إقامتنا الدائم".
 
وأضاف في إشارة إلى نيويورك: "على الرغم من حقيقة أنني أدفع ضرائب بملايين الدولارات للمدينة والولاية والسلطات المحلية، فإنني ألقى معاملة سيئة للغاية من الزعماء السياسيين لكل من المدينة والولاية".
 
 ردود "قاسية"
 
وترامب من مواليد نيويورك، إذ نشأ في حي كوينز وانتقل لاحقا إلى مانهاتن. وفي برج ترامب تاور، يقع مقر إقامته وكذلك شركته العقارية.
 
وقال الرئيس الأميركي: "سأظل، كرئيس، هناك على الدوام لأساعد نيويورك وشعبها العظيم. سيكون لها دائما مكان خاص في قلبي!".
 
وثمة خلاف بين ترامب الجمهوري ورئيس بلدية مدينة نيويورك بيلدي بلاسيو، وحاكم الولاية أندرو كومو، وهما ديمقراطيان.
 
وقال كومو في تغريدة: "إلى حيث ألقت... لتنعمي به يا فلوريدا". وعمد دي بلاسيو إلى تويتر أيضا فقال: "فلترحل سريعا غير مأسوف عليك".
 
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن ترامب تقدم بطلب لتغيير مقر إقامته الأساسي في أواخر سبتمبر في مقاطعة بالم بيتش.
 
ويترشح ترامب لفترة أخرى في انتخابات 2020، وسيقيم في حال فوزه بالبيت الأبيض حتى يناير 2025.
 
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