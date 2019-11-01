living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأسد: كل ما يتعلّق بمقتل البغدادي «خدعة»

1
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، إن سورية لم تسمع بمقتل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي، أبو بكر البغدادي، إلا من خلال الإعلام.

وجاءت تصريحات الأسد للقناة الإخبارية السورية الرسمية، وقال فيها: «لم نسمع بموضوع مقتل البغدادي سوى من خلال الإعلام».

وتابع «ربما تمّ ذكر سورية في ذلك الموضوع، من أجل إضفاء مصداقية عليه، لكننا لا نعلم إن كانت التصفية قد حصلت أم لا».

وتساءل الرئيس السوري قائلاً: لماذا قاموا بإخفاء كل شيء عن مقتل البغدادي؟

وأضاف «كل ما يتعلق بهذا الموضوع مقتل البغدادي هو خدعة سيُعاد إنتاج البغدادي وربما داعش».

وقال الأسد إن دونالد ترامب هو أفضل رئيس أميركي، وذلك لأنه أكثر رئيس شفافية. وتابع: «ترامب يقول نحن نريد النفط وهذه هي حقيقة السياسة الأميركية».

وأشار الأسد إلى أن «دخول الجيش السوري إلى المناطق التي كانت تسيطر عليها «قسد» يعني دخول الدولة بكل مؤسساتها… بكل تأكيد ستعود سلطة الدولة كاملة تدريجياً».

وتابع الأسد: «كان هناك للأكراد من ينطبق عليه صفة العميل، وكذلك هنالك من العرب من فعل ذلك، والجيش الأميركي أتى مع دول الخليج ليكرّس سلطة هؤلاء على بقية الشرائح».

وصرّح أن «الجيش الأميركي محتل، ولا نأخذ على تصريحاته. فهناك أولويات عسكرية، وعندما نصل إلى المنطقة الموجود فيه الأميركي، سنهيئ الدعم لأية مقاومة ضد المحتل».

ونفى الرئيس السوري وجود أي ربط بين وجوده في إدلب وساعة الصفر لعملية عسكرية عليها، معتبراً أن «معركة إدلب من الناحية السياسية هي الأهم والمعركة الشاملة».

وعن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال: «أردوغان يمارس الزعرنة السياسية على أوسع نطاق، وأنا قمتُ بعملية توصيف له».

وتابع عن الرئيس التركي: «لن أتشرف بلقاء من منظومة أردوغان، وسأشعر بالقرف، ولكن كل ما يحقق مصلحة الوطن لا بد من القيام به وهذه مهام الدولة».

وأردف: «الشعب التركي جار، ويوجد بيننا تاريخ مشترك، بغض النظر اذا كان هذا التاريخ سيئاً أم جيداً أم متنوّعاً».

وأكد الأسد أن «الضغوط الأممية ليس لها تأثير، ولو استجبنا للضغوط لم نكن لنحرّر أي أرض.. ولا ننتظر قراراً أممياً».

وشدّد على أنه «سيتم التعامل مع الإرهابيين في إدلب بالطريقة السابقة نفسها، إما العودة إلى حضن الدولة وتسوية أوضاعهم أو الحرب».

وصرح الرئيس السوري، عن «إسرائيل»: «هي الحاضر في ما يجري في سورية، ونحن نقاتل أدواتها، وهي دولة عدوة ستكون الأكثر فاعلية لضرب سورية شعباً ودولة، وهذا بديهي».

وتعقيباً منه على تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية، قال بشار الأسد: «لم نصدر بياناً وكذلك لم نصدر بياناً لطرح عودة سورية إلى الجامعة».

وحول تشكيل لجنة دستورية، قال الأسد «كانت الأطراف الأخرى تعتقد أننا سنرفض تشكيلها، وكانوا يضعون العقبات لنا، وكنا نقدّم بعض التنازلات عن الأمور الشكلية لذلك شنوا هجوماً عليها، والسيادة السورية تعبر عنها الدولة السورية فقط، والانتخابات التي ستجرى ستكون من الألف الى الياء تحت إشراف الدولة السورية وسيادتها فقط، وإذا هم يعتقدون أنهم سيعودون إلى زمن الانتداب عبر اللجنة الدستورية نقول لهم: هذا في أحلامكم».

البناء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout