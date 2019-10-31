تنظيم "الدولة الإسلامية" يؤكد مقتل زعيمه البغدادي ويعين خلفا له

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بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي في عملية في سوريا، أكد التنظيم المتطرف الخميس الخبر مشيرا إلى أنه تم تعيين خلف جديد له.

أكد تنظيم "الدولة الإسلامية" الخميس مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام مقتله في عملية أمريكية في شمال غرب سوريا.

وعيّن التنظيم المتطرف، وفق ما جاء في تسجيل صوتيّ مدّته أكثر من سبع دقائق على حسابات جهادية على تطبيق "تلغرام".

وأعلن الخبر متحدث باسم التنظيم "ننعى إليكم (...) أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الشيخ المجاهد أبا بكر البغدادي (...) وننعى إليكم المتحدث الرسمي للدولة الإسلامية الشيخ المجاهد أبا الحسن المهاجر اللذين قتلا في الأيام الماضية".

وفي التسجيل الصوتي، أعلن التنظيم المتطرف أن "مجلس شورى" بايع أبا إبراهيم الهاشمي القرشي "أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين".

ولا تتوفر تفاصيل حول الزعيم الجديد للتنظيم حتى أن جنسيته غير معروفة، وفق ما قال الخبير العراقي المتخصص في تنظيم "الدولة الإسلامية" هشام الهاشمي.

وسبق أن أُعلن مرارا خلال السنوات الأخيرة مقتل المطلوب الأول في العالم الذي يعتبر مسؤولا عن فظاعات وجرائم عدة في العراق وسوريا واعتداءات دامية في دول كثيرة.

إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأحد مقتل البغدادي خلال عملية عسكرية أمريكية في محافظة إدلب السورية.

وبعد ساعات، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، التي قالت إنها شاركت في عملية مقتل البغدادي نتيجة تعاون استخباراتي مع واشنطن، مقتل المتحدث باسم التنظيم المتطرف أبو حسن المهاجر في عملية أخرى في منطقة جرابلس في شمال سوريا.