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ذهب ليتعالج من السرطان فربح 200 ألف دولار!

30
OCTOBER
2019
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اقادت صدفة سعيدة أحد مرضى السرطان في ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة للفوز بمبلغ كبير في جوائز اليانصيب.
 
وحول هذه الصدفة قال سعيد الحظ، روني فوستر: "لقد كنت في طريقي لتلقي آخر جرعة كيميائية للعلاج من سرطان القولون، وفي الطريق توقفت عند أحد المحلات وقررت شراء بطاقة يانصيب، لقد اشتريتها بدولار واحد وربحت هذه البطاقة 5 دولارات، وبالمبلغ قررت شراء بطاقة أخرى بقيمة 5 دولارات ففازت الثانية بمبلغ 200 ألف دولار".
 
وأضاف "كنت سعيدا حقا في ذلك اليوم لأني في آخر جولة علاج من السرطان، لكن الفوز جعل ذلك اليوم يوم حظي.. لقد رأيت كل تلك الأصفار في مبلغ الجائزة، لم أصدق حتى أعطيت البطاقة للموظفة التي تحققت منها إلكترونيا وطلبت مني التوجه إلى المركز الرئيسي لليانصيب لتسلم الجائزة".
 
وأشار سعيد الحظ إلى أن قسما من المبلغ الذي فاز فيه سيذهب لعلاجه من المرض، وأن هذه الصدفة جعلت حياته أسهل بكثير، فبالرغم من أن تأمينه الصحي يغطي معظم نفقات العلاج إلا أنه يضطر لدفع بعض التكاليف.
روسيا اليوم
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